Aluminiumproducent Aldel voor derde keer in 10 jaar failliet verklaard

Nadat Aldel eerder deze week al uitstel van betaling aanvroeg, is donderdag 27 oktober Aluminiumfabriek Aldel failliet verklaard. De onderneming ondervond al langere tijd erg veel hinder van de sterk gestegen energieprijzen. Om het onheil te voorkomen had de onderneming in september de productie al stilgelegd. Een kleine groep werknemers zorgde ervoor dat de fabriek op een zeer laag pitje bleef draaien zodat, in het geval de situatie zou verbeteren, de productie snel weer kon worden opgestart. Bij Aldel waren ruim 180 medewerkers actief. Het is de derde keer in 10 jaar tijd dat de aluminiumproducent failliet is verklaard.

Verwoede pogingen om overnamekandidaat te vinden stranden

Nadat Aldel uitstel van betaling had gekregen van de rechtbank in Groningen is de bewindvoerder op zoek gegaan naar een overnamekandidaat. Aldel heeft vorige week gesprekken gevoerd met de Zwitserse geldschieter Glencore. Toen duidelijk werd dat dit niet tot het gewenste resultaat leidde, zijn er nog gesprekken geweest met diverse overnamekandidaten. Om uiteenlopende redenen heeft dit echter niet geleid tot de redding van Aldel. Volgens financieel directeur Eric Wildschut was Aldel de eerste 6 maanden van dit jaar nog winstgevend en is het bedrijf duurzaam en op een gunstige locatie gelegen. Het niet doorgaan van een overname is een teleurstelling die ertoe leidt dat de productie van aluminium naar lande als India, China of het Midden-Oosten zal verdwijnen.