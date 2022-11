Staalproducent ArcelorMittal wil CO2 afvangen om er brandstof van te gaan maken

Staalfabrikant ArcelorMittal gaat samen met mijnbouwbedrijf BHP, Mitsubishi Heavy Industries Engineering en Mitsubishi Development Pty de haalbaarheid testen van carbon capture utilisation and storage (CCUS). De onderneming wil met deze nieuwe technologie gaan proefdraaien in hun fabriek in Gent en een fabriek in de Verenigde Staten. De bedoeling is dat een speciale fabriek dagelijks 300 kilo CO 2 gaat afvangen dat uiteindelijk als grondstof gaat dienen bij de productie van ethanol. De plannen komen voort uit de milieu-ambitie van ArcelorMittal om in 2030 30% minder CO 2 uit te stoten in de Verenigde Staten en in Europa zelfs 35% minder CO 2 uit te stoten.

CCUS cruciaal om de staalindustrie klimaatneutraal te maken