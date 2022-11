Afzetprijzen in de metaalproductensector in september met bijna 16% gestegen

Het CBS heeft de gegevens gepubliceerd met betrekking tot de afzetprijzen in de industrie over de maand september. Voor de totale industrie kwam de stijging uit op bijna 23% en is daarmee iets afgevlakt ten opzichte van de maand augustus (25,1%). Wanneer we kijken naar de metaalproductensector dan zien we een stijging van 15,9%. De enorme stijging van de afzetprijzen in de industrie begon vorig jaar juli en is sindsdien op een zeer hoog niveau. Oorzaak hiervan is het snelle herstel van de economie na de covidcrisis en werd nog eens versterkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Afvlakking stijging afzetprijzen is gevolg van kleinere stijging olieprijzen

De stijging van de afzetprijzen in de industrie wordt sterk beïnvloed door de stijging van de olieprijzen. In de maand september was deze stijging 63,6% ten opzichte van het jaar ervoor. In augustus was er nog sprake van een stijging van 82%.

Ten opzichte van de maand ervoor zijn de afzetprijzen in de industrie gedaald met 0,8%. De sterkste daling was op de buitenlandse markt met 1,1%. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 0,4%.