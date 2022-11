Metaalunie ondersteunt position paper met betrekking tot TEK-regeling voor energie-intensieve bedrijven

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in overleg met diverse ondernemersorganisaties, waaronder Metaalunie, een position paper opgesteld voor de Tweede Kamer in reactie op de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten). Deze regeling is opgesteld om energie-intensieve bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen. De regering heeft hiervoor 3,1 miljard euro ter beschikking gesteld waar ondernemers onder voorwaarde gebruik van kunnen maken. De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben moeite met de voorwaarden waaronder bedrijven gebruik kunnen maken van de regeling. De Nederlandse regeling is strenger dan het Europese steunkader toestaat en door omringende landen wordt toegepast. Maar misschien nog wel belangrijker is het feit dat de TEK-regeling de doelgroep niet bereikt.

Strengere voorwaarden zorgen ervoor dat de steun niet bij de bedrijven terechtkomt

De TEK-regeling hanteert een strenge 12,5% norm waardoor kleinere energie-intensieve bedrijven, waaronder ook metaalbewerkers, niet in aanmerking komen voor de steun. Ook het relatief lage steunplafond van 160.000 euro is onvoldoende voor veel energie-intensieve bedrijven. Op zich lijkt het een aanzienlijk bedrag ter ondersteuning maar voor diverse bedrijven is dit bedrag voldoende om voor 1 week de energierekening te kunnen betalen. De Europese Unie maakt het mogelijk om per bedrijf een maximale ondersteuning van 4 miljoen euro te geven en door de strengere regels van het kabinet dreigen er nu in de kern gezonde bedrijven om te vallen. Daarnaast wordt in het position paper aan de regering gevraagd om te komen met een overbruggingsregeling tot de TEK-gelden beschikbaar komen.