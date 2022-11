Zinksmelterij Nyrstar herstart de productie op ‘beperkte basis’

De Brabantse zinksmelterij Nyrstar heeft besloten om na een periode van twee maanden waarin het bedrijf stil lag, de productie weer op te starten. Het betreft een herstart op beperkte basis die nu mogelijk is als gevolg van de dalende energieprijzen. Het is onduidelijk of de fabriek de komende tijd gedeeltelijk of zelfs weer helemaal in gebruik wordt genomen, dit hangt af van de marktomstandigheden. Voordat de fabriek op 1 september werd stilgelegd, was de productie al verminderd als gevolg van de energieprijzen. Het bedrijf is één van de grootste stroomverbruikers van Nederland met een verbruik van ongeveer 1% van het totale Nederlandse energieverbruik.

Medewerkers zijn actief gebleven tijdens productiestop

De circa 500 medewerkers van Nyrstar hebben tijdens de zogenaamde ‘care-and-maintenance’ periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de smelterij. Daarnaast is de tijd besteed aan het volgen van opleidingen en het uitvoeren van andere essentiële activiteiten. De fabriek in het Brabantse Budel-Dorplein produceert zink, zinklegeringen, tin en lood dat als grondstof dient bij de productie van bijvoorbeeld lantaarnpalen, vangrails en auto’s.