Angst voor een diepe recessie in Duitsland neemt af

Economisch instituut Ifo in München heeft gegevens gepubliceerd waaruit blijkt dat de angst voor een diepe recessie in Duitsland is afgenomen. De grote financiële ondersteuning van de Duitse regering aan zowel bedrijven als huishoudens lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. De Bundesbank houdt nog wel rekening met een krimp van de economie, maar die zal niet veel groter uitvallen dan een schamele 0,2% in 2023. De belangrijkste indicator in Duitsland, de Ifo-index, steeg van 84,5 naar 86,3 in november. Al met al goed nieuws voor de Nederlandse industrie in de wetenschap dat Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor de industrie.

Energie-intensieve sector blijft punt van aandacht

Ook in Duitsland hebben energie-intensieve bedrijven nog steeds erg veel last van de aanhoudend hoge prijzen. De staalproductie is met 145 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en de orderstroom neemt af. Desondanks zijn de orderportefeuilles uitzonderlijk goed gevuld. Ook in Duitsland heeft de industrie te maken met een tekort aan goed geschoold personeel. Ondanks deze problemen is het sentiment aan het keren wat een positieve uitwerking kan hebben op de Nederlands industrie.