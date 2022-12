Stijging afzetprijzen in de industrie neemt voor de vijfde maand op rij af

De stijging van de afzetprijzen in de industrie zijn in de maand november gemiddeld 17,3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de stijging van de afzetprijzen, vergeleken met een jaar eerder, afnemen. Sinds april 2021 zijn de afzetprijzen in de industrie steeds met meer dan 10 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Uitschieter was juni 2022 toen de prijzen met meer dan 30 procent waren gestegen. De stijgingen zijn een gevolg van de toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. Daar bovenop kwam ook nog eens de oorlog in Oekraïne. De afnemende prijsstijging in de laatste maanden is een gevolg van de dalende prijs van een vat olie. Vergeleken met de maand oktober van dit jaar was de prijs in november een kleine 7 procent gedaald.

Stijging afzetprijzen metaalproducten nog altijd fors

De sterke stijging van de afzetprijzen in de industrie werd voor een belangrijk deel bepaald door de prijzen voor aardolie (38,2 procent). De afzetprijzen voor metaalproducten was minder sterk, maar met 11,8 procent nog altijd fors. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de afzetprijzen voor de totale industrie dan zien we dat na een kleine opleving in oktober de afzetprijzen verder dalen sinds juni 2022. In november was de daling 2,2 procent vergeleken met een maand eerder. Deze daling werd voor 2,8 procent veroorzaakt door een daling op de buitenlandse markt. De binnenlandse markt daalde met 1,6 procent.