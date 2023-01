Inkopers in de industrie minder negatief over de verwachte bedrijvigheid

De Nederlandse inkopers in de industrie zijn minder negatief over de nabije toekomst. Dit vertaalt zich naar een stijging van de NEVI Inkoopmanagersindex van 46 in november naar 48,6 in december. Hiermee blijft de index nog wel onder de 50 hetgeen inhoudt dat de bedrijvigheid afneemt. Het tempo van de verslechtering van de index neemt echter af. De inkoopmanagersindex wordt samengesteld uit enkele deelindicatoren. De belangrijke deelindicator voor nieuwe orders verbeterde van 39,1 in november naar 45,8 in december. Hoewel dit nog steeds duidt op een afname van het aantal nieuwe orders (ook hier ligt het omslagpunt op 50) is er sprake van een kentering in december.

Vraag naar halffabricaten daalde in december

Tegenover de positieve ontwikkeling met betrekking tot nieuwe orders, staat een minder positieve vraag naar halffabricaten. De vraag daalde in december vermoedelijk omdat voorraden worden afgebouwd vanwege de stijgende rente en de verbeterde betrouwbaarheid van toeleveringsketens. Ook zijn de tekorten aan goederen als halfgeleiders voor een deel weggewerkt en nemen de levertijden niet meer toe. Ook heeft de energiecrisis een negatief effect op de vraag naar halffabricaten. De hoge energiekosten veroorzaken een verminderde vraag naar energie-intensieve producten als metalen en chemicaliën.

Over het algemeen hebben de ondernemers in de Nederlandse industrie positieve verwachtingen voor 2023. De Toekomstige Productie Index, die het optimisme over de productie in de komende twaalf maanden meet, is in december verder gestegen.