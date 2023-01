Metaalsector heeft nog een lange weg te gaan om in 2050 volledig circulair te zijn

Het CBS heeft cijfers gepresenteerd die duidelijk maken dat er voor de Nederlandse economie nog een lange weg is te gaan om de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, te realiseren. Slechts 13 procent van de grondstoffen die in 2020 werden gebruikt, waren hergebruikte materialen. Wanneer we dit afzetten tegen het meetpunt in 2014 dan zien we dat dit percentage nauwelijks is veranderd. Van alle materialen die in het onderzoek zijn opgenomen dan worden niet-metaal mineralen (waaronder zand en grind) met 31 procent het vaakst hergebruikt. Dit is vaak bouwafval dat gebruikt wordt voor de ophoging van wegen. Er is daarmee sprake van een laagwaardig hergebruik. Wanneer we kijken naar metaalgebruik dan zien we zelfs een afname van het hergebruik van materiaal (van 12 procent in 2014 naar 11 procent in 2020).

Grondstofverbruik na 2014 afgenomen, maar metaalverbruik gestegen

Een circulaire economie kan voor een deel ook worden gerealiseerd door het directe grondstofverbruik te verminderen. Wanneer we hiernaar kijken dan zien we een afname van het totaal met 31 miljard kilo. Opvallend is echter dat het metaalgebruik met 27 tot 29 miljard kilo is gestegen. Overigens is Nederland voor de productie van metaal voor 100 procent afhankelijk is van grondstoffen uit het buitenland. Al met al zal de metaalsector zich nog nadrukkelijker moeten gaan inspannen om de doelstellingen voor een circulaire economie te realiseren.