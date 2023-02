Vertrouwen van ondernemers in de basismetaal en metaalproducten groeit met 50 procent in januari 2023

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in de maand januari licht gestegen van 3,3 naar 3,6. Het is daarmee de derde maand op rij dat er sprake is van een groei. Hoewel de groei mager afsteekt tegen de topmaand november 2021 waarbij een groei van 12,7 werd gerealiseerd, is er nog steeds sprake van een goede groei ten opzichte van het langjarige gemiddelde van 1,2. Het vertrouwen van de ondernemers in de basismetaal en metaalproducten steeg sneller dan het gemiddelde en kwam uit op 4,5.

Twee van de drie deelindicatoren positiever evenals ondernemers in Duitsland

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie wordt gemeten aan de hand van drie deelindicatoren. Twee hiervan waren positiever dan een maand eerder. Het gaat daarbij om de orderpositie en de ontwikkeling van de voorraden gereed product. Belangrijk voor de Nederlandse industrie is het sentiment van de ondernemers in Duitsland. De IFO-index die dit meet, vertoont een opgaande tendens waarbij het vertrouwen in de maand januari wederom is verbeterd. De ondernemers in Duitsland waren positiever over de situatie in januari en minder negatief over de toekomstige bedrijfssituatie.