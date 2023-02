Afzetprijzen in de industrie stijgen ook in december minder snel

Voor de zesde maand op rij zijn de prijzen in de industrie minder snel gestegen dan in dezelfde maand een jaar eerder. In december waren de prijzen gemiddeld met 14,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, de maand daarvoor was de stijging nog 17,2 procent meer. Belangrijke oorzaak van de afnemende stijging is de ontwikkeling van de olieprijzen. Vergeleken met een jaar eerder nam de prijs van een vat ruwe North Sea Brent olie in december toe met bijna 17 procent. In november was er nog sprake van een toename van 26 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Behalve de ontwikkeling van de olieprijzen zorgt de oorlog in Oekraïne nog steeds voor onzekerheid en daarmee voor extra druk op de prijzen.

Stijging van afzetprijzen van metaalproducten in december naar 10,2 procent

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de afzetprijzen van metaalproducten dan zien we een nog altijd sterke stijging van 10,2 procent. Daarmee is de bedrijfsklasse een gemiddelde stijger binnen alle bedrijfsklassen. Wanneer gekeken wordt naar de prijsontwikkeling ten opzichte van een maand eerder dan zal het niet verbazen dat hier sprake is van een daling. De prijzen daalden met 2,4 procent waarbij de daling op de buitenlandse markten met 2,8 procent het sterkst was.