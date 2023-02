Hoge energiekosten zorgen voor toename vrijwillige bedrijfsbeëindigingen in de metaalsector

De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat er een significante toename is van vrijwillige bedrijfsbeëindigingen terwijl het aantal faillissementen in januari juist weer zijn afgenomen. Volgens Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool van Utrecht is dit het gevolg van het inzicht in het financieel resultaat van het afgelopen jaar. Ondernemers zien dat alle inspanningen slecht marginaal worden beloond en besluiten daarom vrijwillig te stoppen voordat een gedwongen einde als gevolg van een bankroet hen stopt. Vrijwillige verkoop is volgens Van Teeffelen nu ook juist interessant omdat de banenmarkt goed is.

Veilingopbrengsten geven een toenemend aantal vrijwillig stoppende ondernemers in de metaal aan

Een indicator voor de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal vrijwillig stoppende ondernemers is de omzet die gerealiseerd wordt bij veilingbedrijven. Veilingbedrijf Troostwijk Nederland ziet daarbij een toename van 56 procent in de metaalsector. Het gaat daarbij om ondernemers die last hebben van de hoge energiekosten en hun activiteiten deel afbouwen dan wel hun complete bedrijf verkopen. Overigens blijft het aantal gedwongen bedrijfsbeëindigingen als gevolg van een faillissement nog altijd zeer laag. Het aantal faillissementen is nog altijd lager dan voor de covidpandemie.