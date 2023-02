Omzet metaalsector stijgt ook in het vierde kwartaal van 2022

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de omzet van de industrie over het vierde kwartaal van 2022 gepubliceerd. In deze periode nam de omzet toe met een kleine 13 procent. Daarmee daalde de omzet voor het tweede kwartaal op rij maar is de stijging ten opzichte van een jaar eerder nog altijd stevig te noemen. Er was sprake van een omzetstijging bij bijna alle sectoren en de industriële producenten verwachten ook in het eerste kwartaal van 2023 een hogere omzet te realiseren.

Metaalsector vertoont een kleine omzettoename

De omzet toename in de industrie is vooral een oorzaak van de gestegen prijzen. De metaalsector realiseerde met een omzetstijging van 3,2 procent de kleinste groei van alle sectoren. Binnen de sector valt de omzetdaling van de basismetaalindustrie ten opzichte van het jaar ervoor op. Deze daalde met 6,6 procent terwijl de afzetprijzen nog wel met 14,8 procent stegen. Wanneer we kijken naar de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2023 dan zien we dat 4,4 procent van de ondernemers verwacht een hogere omzet te realiseren. Dat was in het laatste kwartaal van 2022 nog meer dan 10 procent van de ondernemers. Ondernemers zijn wel positiever als het gaat om de toename van het aantal personeelsleden. 13,4 procent van de ondernemers verwacht meer personeelsleden in dienst te hebben. Een stijging van 2 procent vergeleken met een kwartaal ervoor.