Stijging van de afzetprijzen in de industrie voor de zevende maand op rij afgenomen

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand januari gepubliceerd. Met een stijging van 11 procent ten opzichte van de prijzen een jaar eerder, daalde de prijzen voor de zevende maand op rij. De stijging was zelfs de kleinste sinds april 2021. De prijsontwikkeling is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijs voor ruwe olie. Deze nam in januari met 3 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Deze prijsstijging zorgde voor een stijging in alle bedrijfsklassen.

Prijsontwikkeling van metaalproducten blijft onder het gemiddelde

Met een prijsstijging van 7,2 procent blijft de prijsontwikkeling van metaalproducten onder het gemiddelde in de industrie. De stijging van de afzetprijzen voor metaalproducten was een maand eerder nog 10,2 procent. Hiermee volgt de prijsontwikkeling voor metaalproducten de algemene tendens. Wanneer de afzetprijzen voor de industrie worden vergeleken met de prijzen een maand eerder dan zien we een toename van 1,4 procent. Deze prijsstijging werd vooral veroorzaakt door de prijzen op de binnenlandse markt.