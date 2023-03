Productie in de industrie neemt voor het eerst in bijna twee jaar af

Uit cijfers van het CBS blijkt dat gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand januari 2023 voor het eerst in bijna twee jaar is afgenomen. Er was sprake van een daling van 2,9 procent, daar waar er in december nog sprake was van een kleine groei van 0,7 procent vergeleken met een jaar eerder. De productie-afname was in 3 van de 8 bedrijfsklassen waarbij de afname in chemische sector het grootst was. Ook in de bedrijfsklasse metaalproducten was er sprake van een afname. Met een daling van 1,9 procent bleef deze echter wel beneden het gemiddelde.

Vertrouwen van ondernemers in de industrie verandert nauwelijks

Wanneer gekeken wordt naar de korte termijn ontwikkeling van de productie dan zien we een daling van de productie met 3,3 procent. Ondanks een dalende productie blijft het sentiment onder de ondernemers bijna gelijk. Vergeleken met de maand januari steeg het vertrouwen met 0,1 naar 3,7 in februari. Ondernemers waren minder negatief over hun voorraden gereed product wat leidde tot de kleine groei. Voor de Nederlandse industrie zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het vertrouwen in de Duitse industrie van belang. Ook de Duitse ondernemers in de industrie waren positiever gestemd over de vooruitzichten op de korte termijn. De dagproductie in de Duitse industrie daalde wel met 0,9 procent vergeleken met een jaar eerder.