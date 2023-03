Vrouwen zijn enthousiast over het werken in een technisch beroep

Uit een onderzoek uitgevoerd door Berenschot blijkt dat vrouwen enthousiast zijn over het werken in een technisch beroep. Het onderzoek ‘Meer vrouwen interesseren en behouden voor de Metalektro’ is gehouden in het najaar van 2022 in opdracht van de sociale partners. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zeer positief zijn over de zingeving van het werk en waarderen dit met een 8. Het feit dat veel innovaties zorgen voor het oplossen van maatschappelijke problemen zoals duurzame zonnepanelen, zorgoplossingen en precisie landbouw is hier mede de aanleiding voor. Opvallend is dat vrouwen positiever zijn dan mannen wanneer het gaat om het salaris, de werk-privé balans en innovativiteit van de sector. Ook vinden ze het werk minder zwaar dan mannen. Al met al zijn dit positieve uitkomsten die kansen geven aan werkgevers om vrouwelijke medewerkers te werven en behouden.

Vrouwen enthousiast over de sector en de sector is enthousiast over de vrouwen

Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat werkgevers veel belang hechten aan de toetreding van meer vrouwen in de sector. Vrouwen zorgen voor meer sfeer, inzichten, andere invalshoeken, betere samenwerking, innovatie, productiviteit en betere bedrijfsresultaten. Zeker wanneer het gaat om zeer specifieke fijne motorische taken vervullen ze een belangrijke rol. De uitkomsten uit het onderzoek geeft een extra boost om het aandeel vrouwen in de metalektro te vergroten van de huidige 14% naar de gewenste 30% in 2030.