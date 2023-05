Afzetprijzen metaalproducten stijgen sneller dan het gemiddelde in de Nederlandse industrie

Uit cijfers van het CBS blijkt dat voor de negende maand op rij dat de afzetprijzen in de Nederlandse industrie minder sterk zijn gestegen. In de maand maart stegen de prijzen gemiddeld met 1,9 procent. Vergeleken met de maand februari was er sprake van een scherpe daling van de prijsstijgingen met 6,4 procent. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 74 euro, dat is bijna 27 procent minder dan een jaar eerder. Deze scherpe prijsdaling had een groot effect op twee belangrijke, zwaarwegende bedrijfsklassen (aardolie en chemie) die daarmee voor de sterke daling van de gemiddelde afzetprijs van de industrie zorgden.

Afzetprijzen metaalproducten stijgen meer dan het gemiddelde

De daling van de olieprijs had een minder grote invloed op de prijsontwikkeling van metaalproducten. De prijzen in deze klasse stegen in de maand maart met 5,9 procent wat erop duidt dat ondernemers in de metaal nog steeds redelijk in staat om gestegen kosten door te berekenen. Wanneer we kijken naar de algehele prijsontwikkeling in de industrie dan zien we dat vergeleken met een maand eerder de prijzen een kleine stap terug hebben gedaan met een daling van 0,8 procent. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 1 procent, de prijzen op de binnenlandse markt met 0,5 procent.