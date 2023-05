ArcelorMittal realiseert fors hoger resultaat dan verwacht in eerste kwartaal

ArcelorMittal, de één-na-grootste staal staalproducent van de wereld, heeft over het eerste kwartaal van 2023 een fors hoger resultaat gerealiseerd dan analisten verwachtten. Het nettoresultaat kwam uit op $1,1 miljard waar de analisten op $705,5 miljoen hadden gerekend. Het concern constateert een herstel van de Europese markt ondanks het feit dat de verscheepte hoeveelheid staal 3 miljoen ton achterbleef bij de verwachtingen. CEO Aditya Mittal ziet een algemeen verbeterd economisch sentiment. Voor het tweede kwartaal verwacht hij dan ook een verbetering van de winstgevendheid.

Prijzen voor staal stijgen weer

In de afgelopen weken zijn de prijzen voor staal weer opgeveerd. Veel Europese producenten van staal hielden de prijzen op niveau door minder te produceren. Door het uitblijven van de heropleving van de vraag naar staal vanuit China en de inzakkende prijs van ijzererts konden op deze wijze de prijzen voor staal op niveau blijven. Volgens analisten is een herstel van de Chinese markt ingecalculeerd in de verwachte bedrijfsresultaten van ArcelorMittal voor de rest van dit jaar. Volgens marktanalisten is een verhoging van meer dan 10 procent van het bedrijfsresultaat voor alle Europese staalbedrijven realistisch.