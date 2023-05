Aluminiumprijzen op het laagste prijsniveau sinds oktober 2022

De prijzen voor aluminium staan onder druk waardoor afgelopen dinsdag de laagste prijs sinds 31 oktober 2022 werd genoteerd. Op de London Metal Exchange daalde de prijs voor aluminium CMAL3 met 16 procent tot $2.260. De prijzen zullen voorlopig onder druk blijven staan als gevolg van de macro economische ontwikkelingen in Europa. De vraag naar aluminium is vooral in de bouwsector in de afgelopen ze tot 8 weken sterk afgenomen.

Wereldwijde aluminiumproductie overstijgt de vraag in 2023

Analisten verwachten voor heel 2023 een stijging van de vraag naar aluminium van 1,5 procent. De wereldwijde productie van aluminium zal echter met 2 procent stijgen wat zijn weerslag zal hebben op de prijsontwikkeling. Belangrijk voor de prijsontwikkeling van aluminium zijn de macro economische ontwikkelingen. Het voorzichtige optimisme over het aantrekken van de vraag in China is inmiddels getemperd en de onzekerheid op de financiële markten spelen een negatieve rol. Industriële kopers hebben aangegeven dat ze verwachten dat hun vraag in de eerste helft van dit jaar met 20-40 procent zal dalen.