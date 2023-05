Staalprijzen onder druk door goedkope import Aziatisch staal

De staalprijzen in de Europese Unie staan onder druk door een tegenvallende vraag waardoor er overschotten ontstaan. De markt heeft te maken met goedkope import vanuit Aziƫ als gevolg van de tegenvallende vraag in China. Ondanks stimulerende maatregelen door de Chinese overheid valt de vraag tegen en wordt overtollig staal tegen lage prijzen op de Europese markt aangeboden. Een en ander heeft effect op de binnenlandse Europese staalprijzen. Deze ontwikkeling staat haaks op de verwachtingen eerder dit jaar waarbij er nog werd uitgegaan van een stabilisatie van de prijzen.

Economische ontwikkelingen in Europa en China hebben sterke impact prijsontwikkeling

De economische ontwikkelingen in Europa zijn minder positief dan verwacht. Zo was er sprake van een kleine daling van de Nederlandse economie (-0,7 procent) in het eerste kwartaal en bleef de ontwikkeling van de economie in Duitsland steken op 0 procent. De belangrijkste invloed op de prijsontwikkeling was echter de stagnerende vraag naar staal in China. Hierdoor zagen andere Aziatische staalproducenten hun afzetmogelijkheden in China afnemen en wordt het relatief goedkoop geproduceerde staal, het prijsverschil liep op tot wel 150 euro/ton, nu in de VS en Europa op de markt gebracht.