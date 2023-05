Omzet in de industrie stijgt met 4 procent in het eerste kwartaal van 2023

De omzet van de Nederlandse industrie is met 4 procent gestegen in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De stijging viel hiermee lager uit dan de stijging in dezelfde periode in 2022 en 2021. Ondanks het feit dat de stijging minder groot was dan in dezelfde periode twee jaar hiervoor, zijn ondernemers verwachtingsvol voor het komende kwartaal; ze denken dat de omzet hoger zal uitvallen dan het eerste kwartaal.

Metaalbranche ziet de omzet in het eerste kwartaal dalen

De omzet in de metaalbranche is in het eerste kwartaal lager uitgevallen. De omzet daalde met 3,2 procent terwijl de afzetprijzen in de branche met 4,9 procent zijn gestegen. De ondernemers in de Nederlandse industrie zijn ook minder positief over de omzetverwachtingen in het tweede kwartaal. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de omzet groeit in het tweede kwartaal is minder groot dan een jaar geleden. Ook als het gaat om de prijsontwikkeling in de Nederlandse industrie zijn de ondernemers minder positief. 12 procent van de ondernemers verwacht een stijging van de prijzen terwijl dit een jaar geleden nog 53 procent was.