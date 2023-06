Noorwegen heeft plannen om koper te winnen op de zeebodem

Noorwegen is van plan een deel van zijn oceaanbodem open te stellen voor mijnbouw van metalen, waarbij het met name om de winning van koper gaat. Het Noorse ministerie van Energie werkt op dit moment aan een voorstel dat komend najaar in het parlement zal worden behandeld. Het gebied waar de mijnbouw zal moeten gaan plaatsvinden is echter niet geheel onomstreden. Het is een gebied in de buurt van Spitsbergen waarvan de Noorse regering claimt exclusieve mijnbouwrechten te hebben. Andere landen waaronder Rusland en het Verenigd Koninkrijk zijn het hier echter niet mee eens en maken ook aanspraak op het gebied.

Het gebied kan mogelijk 38 miljoen ton winbaar koper bevatten, terwijl vorig jaar wereldwijd slechts 22 miljoen ton werd gewonnen. De vraag naar koper groeit jaarlijks en de diepzeemijnbouw in het Noorse gebied kan Europa voorzien van de nodige metalen voor de energietransitie. Volgens de Noorse staatssecretaris voor Energie, Amund Vik, heeft Europa dringend behoefte aan mineralen en zeldzame aardmetalen om deze transitie te realiseren.

Naast koper kunnen er ook andere metalen zoals kobalt, neodymium en dysprosium in de Noorse zeebodem aanwezig zijn, die worden gebruikt in elektrische auto-accu’s en windturbinegeneratoren. Momenteel controleert China een groot deel van de productie van deze metalen, waardoor Europa afhankelijker wordt van Beijing. De Europese Commissie wil deze afhankelijkheid verminderen.

Als de plannen worden goedgekeurd, wordt Noorwegen mogelijk het eerste land dat grootschalige commerciƫle diepzeemijnbouw gaat toepassen. Er zijn echter twijfels of diepzeemijnbouw werkelijk noodzakelijk is, aangezien het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB eerder dit jaar een grote concentratie zeldzame aardmetalen ontdekte in de buurt van Kiruna, Zweden.