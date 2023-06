Voorzichtig optimisme over ontwikkeling van staalprijzen

Hoewel China de overproductie aan staal als gevolg van de binnenlandse ontwikkelingen op de exportmarkt aanbiedt, is het Staaljournaal is voorzichtig optimistisch over de ontwikkelingen van de staalprijzen. Chinese staalproducenten hebben in de eerste vier maanden van dit jaar aanzienlijk meer staal geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de tegenvallende binnenlandse vraag als gevolg van de vertraagde economie, heeft China daarom meer staal op de exportmarkt aangeboden. Dit heeft geleid tot een toename van ongeveer 40% in de export van Chinese staalproducten, waardoor de internationale exportprijzen onder druk zijn komen te staan. Andere Aziatische staalproducenten hebben ook hun aandeel op de exportmarkt vergroot, omdat China minder staal afnam. Desondanks zijn de staalprijzen in Azië recentelijk gestabiliseerd na een reeks eerdere prijsdalingen.

Als reactie op de goedkopere importen zijn ook de Europese staalprijzen gedaald, waardoor het verschil tussen importprijzen en binnenlandse Europese prijzen kleiner is geworden. Het kleinere prijsverschil zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het kopen van staal op het eigen continent.

De onzekerheid in de staalmarkt is toegenomen door de recente prijsdalingen, de haperende economie, de stijgende inflatie en de hoge rentetarieven. Deze factoren hebben geleid tot terughoudendheid bij afnemers om grote hoeveelheden staal te kopen, omdat de prijs binnen enkele dagen alweer aanzienlijk lager kan zijn. De inflatie in Nederland bedroeg in mei 2023 6,1%, wat resulteert in aanzienlijk hogere kosten voor materialen, goederen en diensten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De dalende staalprijzen hebben de Europese staalproducenten onder druk gezet, maar zij proberen hogere prijsniveaus te handhaven voor bestaande contracten. De fabrieken zullen niet blijven produceren zonder winst te maken en hebben de mogelijkheid hun productie te verminderen om een betere balans tussen vraag en aanbod te creëren. Dit kan resulteren in langere levertijden, wat afnemers kan stimuleren om staal te kopen om tekorten te voorkomen.

Op de korte termijn wordt verwacht dat de staalprijzen zullen stabiliseren, maar als de productiecapaciteit wordt verminderd en afnemers hun voorraden moeten aanvullen, kunnen de prijzen weer stijgen. De stabilisatie van grondstofprijzen wijst ook op een mogelijke lichte stijging van de staalprijzen. Al met al is de huidige staalmarkt onzeker en turbulent, met recente prijsdalingen, maar er zijn ook indicaties dat de situatie in de nabije toekomst zou kunnen verbeteren.