Metaalunie zet de komende jaren in op (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen

Koninklijke Metaalunie, de belangenbehartiger van de MKB-maakindustrie, legt de focus op drie belangrijke thema’s voor de komende jaren: (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen. De voorzitter van Metaalunie, Mark Helder, benadrukt dat deze thema’s, die vastgelegd zijn in de strategische agenda, essentieel zijn om het ondernemerschap en het verdienvermogen van de MKB-maakindustrie toekomstbestendig te maken en te behouden.

Helder beschouwt de MKB-maakindustrie als een onmisbare pijler in de Nederlandse economie die zorgt voor duurzame welvaart. Metaalunieleden, die gezamenlijk 180.000 werknemers in dienst hebben en een totale omzet van €30 miljard genereren, zijn maatschappelijk betrokken, innovatief en internationaal georiënteerd. De focus op de drie genoemde thema’s is volgens Metaalunie cruciaal om de MKB-maakindustrie te laten floreren.

Vakmensen

Het eerste thema, (vak)mensen, richt zich op het aantrekken van voldoende gekwalificeerde vakmensen voor de metaalbewerking. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van passende opleidingen en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van vakmensen. Daarnaast streeft Metaalunie naar een aantrekkelijke werkomgeving die flexibiliteit, werk-privébalans, groei, gezondheid, inclusiviteit, betrokkenheid en productiviteit bevordert.

Innovatie

Het tweede thema, innovatie, richt zich op het stimuleren van innovatie in producten, productietechnologieën, processen en diensten. Metaalunie wil nieuwe technologieën en procesinnovaties toegankelijk maken voor alle leden en de productiviteit van maak- en onderhoudsprocessen verhogen door automatisering, digitalisering, slimmer werken en effectief gebruik van mensen en middelen.

Duurzaam ondernemen

Het derde thema, duurzaam ondernemen, benadrukt het belang van bewustwording van het milieu en de omgeving. Metaalunie streeft naar een goede balans en toekomst voor haar leden door te werken aan een goede infrastructuur en passende wet- en regelgeving. Circulariteit en gezonde afhankelijkheidsrelaties met betrekking tot grondstoffen zijn van toenemend belang. Daarnaast pleit Metaalunie voor een MKB-vriendelijk ondernemersklimaat zonder overbodige regels en administratieve lasten.Naast deze thema’s richt Metaalunie zich op aanvullende doelen en activiteiten op landelijk niveau, in de regio en binnen specifieke branches. De kerntaken van Metaalunie voor de komende jaren omvatten vooruitkijken, belangenbehartiging, informatievoorziening, verdieping, ondersteuning, inspiratie en verbinding.