Groen staal speelt een belangrijke rol in Nationaal Groeifondsprojecten in de maakindustrie

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat er € 4 miljard wordt vrijgemaakt voor 18 projecten van het Nationaal Groeifonds, die tot doel hebben bij te dragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. Drie van deze projecten zijn gericht op het bevorderen van een circulaire maakindustrie. Ze omvatten de verduurzaming van de Nederlandse staalsector, de ontwikkeling van innovatieve circulaire zonnepanelen en de oprichting van een circulair batterij-ecosysteem. Daarnaast ontvangen projecten die zich richten op de elektrificatie van de logistieke sector en de ontwikkeling van modulaire klimaat neutrale schepen financiering. In totaal wordt er meer dan € 1 miljard aan deze projecten toegewezen.

Groen staal belangrijke pijler in een circulaire maakindustrie

Het Groeien met Groen Staal-project heeft tot doel de Nederlandse staalsector te verduurzamen door middel van innovaties op het gebied van emissies, circulariteit en verbetering van het verdienvermogen. Dit omvat onder andere de bevordering van staalrecycling en het exporteren van opgedane kennis. Het project SolarNL houdt zich bezig met de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zonne-energietechnologieën, gericht op het produceren van volledig circulaire zonnepanelen met een lage CO2-uitstoot. Deze panelen kunnen geïntegreerd worden in bijvoorbeeld gebouwen en autodaken, en zijn efficiënter, waardoor er minder ruimte nodig is. Het Material Independence & Circular Batteries-project heeft als doel de Nederlandse maakindustrie een sterke positie te geven in de wereldwijde batterijketen, met de nadruk op duurzaamheid en circulariteit.

Naast deze projecten wordt er ook financiering toegekend aan het Charging Energy Hubs-project om de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen, en aan het Maritiem Masterplan 2.0-project dat tot doel heeft betrouwbare en modulaire klimaatneutrale schepen te ontwikkelen. In totaal wordt er ongeveer € 1.086 miljard geïnvesteerd in projecten gerelateerd aan de maakindustrie.

Het Nationaal Groeifonds zal tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard investeren in projecten die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. Deze projecten worden deels gefinancierd vanuit het fonds en deels door publieke en private partijen.