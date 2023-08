Overaanbod van staal vanuit Azië als gevolg van lokale economische ontwikkelingen

In het Staaljournaal wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen in de markt voor het vierde kwartaal. Er zijn daarbij enkele bepalende ontwikkelingen benoemd. Zo hebben grote Indiase staalproducenten recent aanzienlijke verliezen in hun productie geïncasseerd, wat heeft geleid tot beperkte beschikbaarheid van warmgewalst staal voor september. Dit heeft hun mogelijkheid om tegen lagere prijzen op de internationale exportmarkt te verkopen verminderd. China heeft geprobeerd de staalprijzen te verhogen, zij het met gemengd succes, en ondanks stabiliteit op de markt zijn toekomstige prijzen onzeker. De Chinese staalmarkt is negatiever geworden door minder verwachte stimuleringsmaatregelen en natuurrampen. In Duitsland hebben tegenvallende productiecijfers, vooral in auto- en bouwindustrie, geleid tot zorgen over een mogelijke economische recessie, afhankelijk van geopolitieke en handelsontwikkelingen.

In de EU is er aanzienlijke import van warmgewalste staalcoils, maar overaanbod wordt voorzien door uitputting van importquota en mogelijke vertragingen in inklaring. China heeft al een groot deel van de quota verbruikt, waardoor importeurs risico lopen op importheffingen. Dit kan potentiële kopers terughoudend maken om materiaal te importeren. De claim van volle orderportefeuilles in Europese staalfabrieken tijdens vakantieperiode roept vraagtekens op, aangezien sommigen mogelijk zoeken naar nieuwe orders. Prijzen voor warmgewalste en koudgewalste coils variëren, terwijl levertijden voor de meeste fabrikanten in Noordwest-Europa rond oktober – november liggen.

Over het algemeen verwacht men weinig bedrijvigheid in de komende weken vanwege factoren zoals vakanties, onderhoud en onzekerheden in de markt. Hoewel basisprijzen en voorraadniveaus relatief stabiel zijn, kunnen nieuwe ontwikkelingen in september mogelijk veranderingen teweegbrengen in de staalmarkt.