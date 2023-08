Omzet in Nederlandse industrie daalt met 7,5 procent in tweede kwartaal

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de omzetontwikkeling in de Nederlandse economie over het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 was er sprake van een omzetdaling van 7,5 procent. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet van industriële producenten namen af, respectievelijk 3,2 en 10,1 procent. Ook de binnenlandse en de buitenlandse afzetprijzen daalden; 3,4 procent en 5,9 procent. Er was sprake van een daling in 5 van de 8 hoofdbranches waarbij er ook meer faillissementen werden genoteerd in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met een jaar eerder (62 faillissementen in 2023 versus 39 faillissementen in 2022).

Omzet in de metaal daalde met 9 procent

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de verschillende branches dan valt op dat de omzet in de metaal met 9 procent sterker is gedaald dan het gemiddelde in de Nederlandse industrie. De ondernemers verwachten voor het derde kwartaal van 2023 een gelijkblijvend omzetniveau. Ten aanzien van de personeelssterkte wordt er echter een groei van 7,5 procent verwacht.