2023 tot nu toe een turbulent jaar voor de aluminiummarkt

De situatie op de aluminiummarkt in 2023 was uiterst turbulent, gekenmerkt door onzekerheid en prijsschommelingen. Vanaf het begin van het jaar tot de daaropvolgende dalingen werden de aluminiumprijzen beïnvloed door diverse factoren.In het begin van het jaar stegen de prijzen als gevolg van optimisme door versoepeling van COVID-beperkingen in China. Echter, dit optimisme was van korte duur en sinds eind januari zijn de prijzen met meer dan 10% gedaald.

Verschillende factoren hebben invloed gehad op de aluminiumprijzen in 2023. Het trage herstel van de wereldeconomie heeft geleid tot verminderde vraag naar aluminium in sectoren zoals bouw, auto-industrie en productie. Vooral Europa heeft te maken gehad met zwakke vraag als gevolg van economische onzekerheid.

Aan de andere kant is de Chinese aluminiumproductie blijven stijgen, waardoor het wereldwijde aanbod groter werd en eventuele prijsstijgingen teniet werden gedaan. Er zijn ook zorgen over Russisch aluminium op de markt, waarbij Europese producenten een verbod hebben voorgesteld.

De Aziatische markten zagen gemengde prijsontwikkelingen als gevolg van Amerikaanse tarieven op Russisch aluminium-import. Europese prijzen werden beïnvloed door economische uitdagingen, inflatie en hoge energieprijzen. Noord-Amerika volgde dezelfde trends met hogere prijzen in het tweede kwartaal door de invloed van Amerikaanse tarieven.

Ondanks de uitdagingen op korte termijn zijn er voorzichtig positieve langetermijn-vooruitzichten voor aluminium vanwege de rol in schone technologieën zoals elektrische voertuigen en zonnepanelen. Investeringen in infrastructuur en schone energie zullen naar verwachting de toekomstige vraag stimuleren.

Marktanalisten voorspellen dat de aluminiumprijzen mogelijk hun dieptepunt hebben bereikt in 2023 en er is potentieel voor verbetering. De vooruitzichten blijven veelbelovend, met voorspellingen van mogelijke prijsstijgingen.