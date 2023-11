Daling afzetprijzen metaalproducten blijft onder het niveau totale industrie

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie over de maand september. Ook in deze maand was er, net als in de 5 maanden ervoor, sprake van een daling. De daling was echter minder groot dan in augustus 2023 waardoor de indruk ontstaat dat er een trend is die duidt op een afnemende daling van de afzetprijzen. Belangrijkste oorzaak van de afnemende daling is de ontwikkeling van de olieprijzen. Het verschil in de prijs voor een vat ruwe olie vergeleken met het jaar ervoor neemt steeds verder af hetgeen meteen invloed heeft op de ontwikkeling van de afzetprijzen.

Afzetprijzen metaalproducten dalen minder snel dan gemiddelde

De gemiddelde daling van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie was 3 procent. De daling van de afzetprijzen van de metaalproducten was minder groot en bleef steken op 2,3 procent. Wanneer gekeken wordt naar de prijsontwikkeling op korte termijn dan zien we een stijgend prijsniveau sinds juli 2023. Vergeleken met de maand augustus zijn de afzetprijzen in september gestegen met 1,4 procent.