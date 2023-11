Gemiddelde dagproductie metaalproductenbranche is met stijging van 5,3 procent witte raaf in de Nederlandse industrie

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie over de maand september bekendgemaakt. De dalende tendens van de afgelopen 3 maanden werd daarbij voortgezet. De daling was met 10,3 procent bijna 2 procent groter dan in de maand augustus. Positieve uitzonderingen waren de bedrijfsklassen ‘reparatie en installatie machines’ en ‘metaalproducten’. De bedrijfsklasse metaalproducten zag een kleine teruggang van 0,6 procent in de maand augustus omkeren naar een groei van 5,3 procent. De bedrijfsklasse reparatie en installatie machines groeide met 12,2 procent vergeleken met de maand ervoor.

Wanneer we kijken naar de kortetermijnontwikkeling van de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie dan zien we dat de index in de maand augustus uitkomt op 109,5, een teruggang van 0,9 vergeleken met de maand juli.

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie is ongewijzigd negatief vergeleken met de maand ervoor. De ondernemers waren van mening dat hun orderportefeuille is verslechterd, maar ze zijn minder negatief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Wellicht dat dat te maken heeft met het feit dat producenten in Duitse industrie minder negatief waren over de verwachtingen op korte termijn. De productie in de Duitse industrie steeg in de maand augustus met 0,5 procent vergeleken met de maand ervoor.