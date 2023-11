Ondanks gestegen inkoopmanagersindex is er nog steeds sprake van afnemende bedrijvigheid in Nederlandse industrie

De Nevi Inkoopmanagersindex heeft in de maand oktober duidelijk gemaakt dat inkoopmanagers de rem stevig ingedrukt hielden. Industriële bedrijven kampen nog steeds met overtollige voorraden die geleidelijk moeten worden afgebouwd. Deze situatie wordt verergerd door een afnemende vraag, resulterend in verminderde behoefte aan grondstoffen. Nieuwe orders blijven snel dalen, wat leidt tot verdere productievermindering door ondernemingen.

Naast de overtollige voorraden die tijdens de pandemie zijn opgebouwd, vormen de vertraagde economische groei en de snelle stijging van de rente uitdagingen voor de industrie. Het afbouwen van deze overtollige voorraden leidt tot verminderde vraag naar halffabricaten, zoals metaalproducten en onderdelen van rubber en kunststof. Inkoopmanagers waren optimistischer in oktober, vooral met betrekking tot de verwachtingen voor de productie in de komende twaalf maanden, sommige respondenten zijn zelfs zeer hoopvol over toekomstige projecten.

Er is gunstig nieuws wat betreft inflatie: zowel inkoop- als afzetprijzen blijven dalen. De gestegen rente maakt investeringen duurder en resulteert in een aanzienlijk verminderde vraag naar industriële producten, zoals bouwmaterialen en machines. De Europese Centrale Bank (ECB) constateerde onlangs een zwakke economische prestatie in de eurozone.

In de financiële wereld wordt een voortdurende economische wankelheid en een snelle afname van de inflatie voorspeld. Zodra de inflatie onder controle is, kan de ECB overwegen de rente te verlagen, wat de vraag naar industriële producten zou kunnen stimuleren en een geleidelijk herstel in de loop van 2024 zou kunnen bewerkstelligen.