Staalprijzen in de lift na afnemende productie in China, stijgende prijzen van ijzererts en opleving van de markt

Het recent gepubliceerde staaljournaal concludeert dat de staalprijzen weer in de lift zitten. Het is onder meer het gevolg van de wereldwijd dalende staalproductie met 1,5% naar 149 miljoen ton jaar-op-jaar. Oorzaak hiervan is voornamelijk een afname in de productie in China. Daarnaast stijgen de staalprijzen in China en Europa door de toenemende prijs van ijzererts, ondanks een nog steeds zwakke markt. Lokale kopers blijven voorzichtig reageren op prijsstijgingen.

Klimaat neutrale productie in de staalindustrie

Er is nog geen nieuw akkoord tussen de VS en de EU over staaltarieven, wat de Europese staalindustrie, die zich transformeert naar klimaat neutrale producten, kwetsbaar maakt. Geopolitieke problemen vertragen de onderhandelingen, maar een nieuw akkoord is noodzakelijk om handelsconflicten te vermijden. De EU introduceert binnen het CBAM-mechanisme regels die waarschijnlijk leiden tot een afname van staalimporteurs, vooral kleine en middelgrote, wat de concurrentiepositie van EU-staalproducenten ten opzichte van Chinese producenten versterkt.

Productie Groen Staal

Europese producenten hebben momenteel een voorsprong op hun Chinese concurrenten in groene staalproductie. Taiwan is een voorloper in milieuvriendelijke staalfabricage, en Tata Steel NL werkt aan vergroening, met een nieuw plan om tegen 2025 80% minder koolstof uit te stoten.

Duitsland implementeert een nieuwe strategie om de internationale concurrentiepositie van de staalmarkt te versterken door minder bureaucratie en speciale elektriciteitstarieven. Staalprijzen in Europa stegen na productievermindering door grote producenten zoals ArcelorMittal en Tata Steel. Deze prijsverhogingen zijn cruciaal voor fabrieken die maandenlang verlies draaiden. De verwachting is dat staalproducenten proberen de prijzen verder te verhogen, ondanks de huidige zwakke staalmarkt.