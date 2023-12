Netcongestie grootste uitdaging op korte termijn volgens voorzitter Helder van Metaalunie

In de decemberuitgave van Metaal + Techniek kijkt voorzitter Mark Helder terug op het eerste jaar voorzitterschap. Van de uitdagingen die zijn pad kruisen voor het komende jaar is de netcongestie volgens hem de grootste uitdaging voor ondernemers in de metaal. De huidige situatie vraagt om een rigoureuze aanpak om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij er binnen Nederland grote verschillen gaan ontstaan als het gaat om de concurrentiekracht. Wil je als bedrijf groeien dan is op dit moment de situatie al dusdanig dat de vestigingsplaats een rem kan zijn omdat er simpelweg geen aansluitvermogen is. Verduurzamen is als gevolg van de netcongestie ook bijna onmogelijk geworden. Kortom, er is een krachtig plan van aanpak nodig.

Onconventionele oplossingen noodzakelijk

Voorzitter Helder geeft aan dat er wat hem betreft drie stappen mogelijk om het probleem op te lossen. Als eerste is dat vanzelfsprekend het vergroten van de netcapaciteit. Deze oplossing is echter niet snel gerealiseerd en kan alleen maar versneld worden door de netcongestie als crisis te beschouwen. Als tweede oplossing stelt Helder voor om met behulp van smart grid techniek elektriciteit tussen ondernemingen op een industrieterrein uit te wisselen. Hiermee kan de overcapaciteit bij het ene bedrijf ingezet worden voor het tekort bij een ander bedrijf. Tenslotte geeft Helder als oplossing voor de netcongestie om het tempo van de elektrificering terug te drukken. De kans dat ondernemingen die hard nodig zijn bij het realiseren van de oplossing als gevolg van de normeringen omvallen is natuurlijk een ongewenste situatie.

Lees hier het hele interview