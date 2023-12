Afzetprijzen industrie dalen in november minder hard dan in oktober

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand november bekend gemaakt. Net als in de maand oktober daalden de prijzen, maar de daling was met 4,2 procent (vergeleken met het jaar ervoor) echter minder sterk dan in oktober. De ontwikkelingen op de oliemarkt zijn nog steeds van grote invloed op de prijsontwikkeling. Een vat North Sea Brent olie kostte in november bijna 76 euro wat 15 procent minder was dan in het jaar ervoor. Als gevolg hiervan waren producten van de aardolie-industrie 12,9 procent goedkoper.

Afzetprijzen in de bedrijfsklasse Metaalproducten dalen

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de afzetprijzen in de klasse Metaalproducten dan zien we ook hier een daling. De daling van 4,3 procent ligt op het gemiddelde van de totale Nederlandse industrie, maar was wel meer dan 2 procent groter dan de maand ervoor. Wanneer de ontwikkeling van de afzetprijzen op korte termijn worden vergeleken dan zien we in de maand november een daling van 1,2 procent vergeleken met de maand oktober.