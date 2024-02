Gemiddelde dagproductie Nederlandse industrie daalt in december, Metaalproducten zijn witte raaf

Uit cijfers van het CBS is duidelijk dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in december 2023 zijn afgenomen met 3 procent vergeleken met het jaar ervoor. Hoewel er nog steeds sprake is van een daling in iedere maand in 2023, is er een trend waarneembaar dat de krimp steeds minder groot is. In de meeste bedrijfsklassen is er sprake van een daling van de productie, maar de bedrijfsklasse Metaalproducten is, samen met de klasse Reparatie en installatie machines, een uitzondering. Met een groei van 2,3 procent is de klasse de best presterende bedrijfsklasse.

Positieve kortetermijnontwikkeling gemiddelde dagproductie

Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde dagproductie op korte termijn dan is er sprake van een positieve ontwikkeling. Met een groei van 6,8 procent in de maand december vergeleken met de maand november is er voor het eerst sinds juni 2023 weer sprake van groei. Ook het vertrouwen in de Nederlandse industrie groeit. Ondernemers waren in de maand januari minder negatief dan in december. Men was vooral minder negatief over de orderportefeuille.