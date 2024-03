Sterke productiedaling in Nederlandse industrie in januari

Het CBS heeft teleurstellende cijfers met betrekking tot de productie in de Nederlandse industrie over de maand januari gepubliceerd. Vergeleken met de productie over dezelfde periode een jaar eerder daalde de productie met 5,5 procent. Alleen de bedrijfsklasse Reparatie en installatie machines liet een groei zien (5,8 procent). In de overige klassen was er sprake van een daling van de productie. De klasse Metaalproducten was daarbij nog het positiefst met een daling van slechts 0,6 procent.

Ook korte-termijnontwikkeling vertoont daling

Vertoonde de maanden november en december 2023 nog een groei in de korte-termijnontwikkeling, in de maand januari was er sprake van een daling van 4,7 procent ten opzichte van de maand ervoor. Ondanks deze ontwikkeling waren de producenten in de industrie in de maand februari minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Wel waren ze negatiever over de orderportefeuille. Belangrijke oorzaak van de ontwikkelingen is de situatie in de Duitse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten was in februari negatiever vergeleken met de maand januari en de productie nam met 5,4 procent af vergeleken met een jaar eerder. Positief was echter de groei van de productie in januari met 1 procent vergeleken met de maand december.