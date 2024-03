Pensioenfondsen PME en PMT investeren €100 miljoen in deeptech scale ups

Pensioenfondsen PME en PMT bundelen hun krachten om €100 miljoen te investeren in Nederlandse deeptech scale-ups via het nieuwe ‘Strategic Partners Fund’ dat beheerd wordt door Innovation Industries. PME, dat eerder al een investering van €175 miljoen deed in Innovation Industries, heeft een sterke achtergrond in de innovatieve sector en ziet deeptech als cruciaal voor het concurrentievermogen van Nederland. Deeptech-bedrijven, die vaak kampen met financieringsuitdagingen vanwege hun technische complexiteit en langere tijdlijnen, krijgen steun van dit fonds. PME en PMT investeren elk €50 miljoen, wat niet alleen de groei van deeptech-bedrijven stimuleert, maar ook hoogwaardige banen creëert en Nederland positioneert als een leider in duurzame ontwikkeling.

De eerste investering van €20 miljoen uit het Strategic Partners Fund gaat naar het Eindhovense fotonica bedrijf, EFFECT Photonics, waardoor zij hun activiteiten kunnen uitbreiden en hun positie in de fotonica-industrie kunnen versterken. Deze investeringen zijn cruciaal om Nederlandse innovatie te ondersteunen en talent aan te trekken, en om deeptech-bedrijven te helpen groeien en concurreren op internationaal niveau.