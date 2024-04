SSAB investeert €4,5 miljard in groene staalfabriek in Zweden

Met een investering van ongeveer €4,5 miljard zet het Zweedse staalconcern SSAB een belangrijke stap op weg naar het verder ‘vergroenen’ van haar staalproductie. De nieuwe fabriek moet staal gaan produceren zonder gebruik van fossiele brandstoffen en wordt in de plaats Lulea, in het noorden van Zweden, gebouwd. Het betreft een relatief kleine productievestiging waar jaarlijks zo’n 2,5 miljoen ton staal wordt geproduceerd.

Door het gebruik van elektrische ovens wordt een grote reductie in de uitstoot van CO 2 gerealiseerd. De huidige, op fossiele brandstof werkende, fabriek zal na de oplevering van de nieuwe fabriek worden gesloten. Volgens SSAB zal de uitstoot van CO 2 van Zweden op jaarbasis met 7% afnemen. Door maatregelen te nemen op de productielocatie in Oxelösund hoopt SSAB hier ook emissieloos te kunnen produceren. Dit moet resulteren in een verminderde uitstoot van CO 2 ter grootte van ongeveer 3% van de totale CO 2 -uitstoot in Zweden.

Door de investering in de nieuwe fabriek in Lulea vermijdt SSAB zo’n €2 miljard aan onderhoud- en vernieuwingsinvesteringen. Daarnaast zal de nieuwe fabriek volgens SSAB efficiënter kunnen produceren dan de huidige fabriek.