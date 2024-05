Ondanks miljardensteun aan staalindustrie om te vergroenen is er veel onzekerheid onder werknemers in Duitse staalindustrie

In Nederland wordt er nog steeds onderhandeld tussen Tata Steel en het kabinet om de productie van staal duurzamer en schoner te maken. In Duitsland zijn ze al veel verder; de Duitse overheid pompt miljarden in de staalindustrie om deze te vergroenen en daarmee de toekomst van de Duitse staalindustrie te beschermen. Desondanks is er veel onrust onder de werknemers van de grote staalproducenten. Zo protesteerden er onlangs 10.000 medewerkers van Thyssen Krupp in Duisburg omdat ze bang zijn voor hun baan. Het bedrijf waar 27.000 mensen werkzaam zijn, kreeg €2 miljard staatssteun om de productie te vergroenen. Negen maanden later maakt de onderneming bekend dat het de productie wil gaan verlagen met 2,5 miljoen ton met banenverlies als gevolg.

Staalproducenten zijn goed voor 7 procent van de CO 2 -uitstoot in Duitsland

Staal is een sleutelindustrie voor Duitsland en dat moet ook zo blijven volgens minister van arbeid Heil. De minister wijst op de rol die de regering speelt in de vergroening van de Duitse staalindustrie die nodig is om ook in de toekomst de vooraanstaande positie te blijven innemen. Door €7 miljard steun te geven aan grote bedrijven als Salzgitter, Saarstahl, Thyssen Krupp en Arcelor Mittal moeten de ondernemingen stappen naar de toekomst zetten. Het lijkt erop dat alleen Salzgitter de handschoen heeft opgepakt en bezig is om installaties om te bouwen en gereed te maken voor groene stroom. De onderneming heeft hiervoor langlopende contracten afgesloten voor de levering van groene stroom. Ook op het gebied van grondstoffen maakt Salzgitter grote(re) stappen dan andere producenten. Door meer schroot te gebruiken wordt ook hier vergroend.

De overige producenten zijn nog niet zover en medewerkers worden niet betrokken bij belangrijke beslissingen die de toekomst van de staalproducenten moeten zeker stellen. Daarom worden er op korte termijn nog meer grote stakingsacties van de sterke vakbonden verwacht.