Sentiment onder producenten in de industrie verbetert in april

Ondanks het feit dat het vertrouwen onder de producenten in de industrie in april nog steeds onder het langjarige gemiddelde lag, is er toch sprake van een positieve ontwikkeling. Het vertrouwen verbeterde van -4,8 in maart naar -3,6 in april. De producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille en de voorraden gereed product. Het vertrouwen is gemeten op basis van deze drie deelindicatoren. Wanneer gekeken wordt naar de waarde van de individuele indicatoren dan zijn de producenten alleen positief over de verwachte bedrijvigheid. Over de andere twee indicatoren zijn de producenten negatief, maar wel minder dan in de maand ervoor.

Producentenvertrouwen in de basismetaal en metaalproducten verbetert

Wanneer gekeken wordt naar het producentenvertrouwen in de belangrijkste branches in de industrie dan valt op dat alleen producenten in de papier- en grafische industrie positief zijn. Voor de overige branches is weliswaar sprake van een verbetering maar is er nog wel steeds sprake van een negatieve score. Voor de basismetaal en metaalproducten verbeterde het vertrouwen van -7,3 naar -5,8.

De bezettingsgraad van machines en installaties nam voor het eerst in twee jaar toe. Bij het begin van het tweede kwartaal was er sprake van een bezettingsgraad van 79,6 procent vergeleken met 78,4 procent een kwartaal eerder.