Nevi PMI®-cijfer duidt voor het eerst in 20 maanden op groei in de Nederlandse productiesector

In april toonden de PMI®-gegevens voor het eerst in twintig maanden een positieve ontwikkeling in de Nederlandse industrie. Deze verbetering was het resultaat van een toename in de vraag, hogere productievolumes en meer personeelswerving. Dit resulteerde in een stijging van de PMI-index van 49.7 in maart naar 51.3 in april, waarbij een score boven 50 wijst op groei.

De toename van nieuwe orders was opmerkelijk en de grootste in twee jaar tijd, mede door het aantrekken van nieuwe klanten. Ook de buitenlandse vraag bleef sterk, hoewel deze iets terugviel vergeleken met de piek in maart. Als reactie hierop verhoogden bedrijven hun productie, waarbij de productiegroei de grootste was in bijna twee jaar, alhoewel deze nog steeds iets onder het lange-termijn gemiddelde lag.

Opvallend was de strategie van bedrijven om hun voorraadniveaus actief te beheren door de inkoop van materialen te verminderen, wat de kleinste afname in vijftien maanden was. Deze voorraadplanning droeg bij aan kostenbesparingen, zelfs terwijl de inkoopkosten voor het eerst sinds februari van het voorgaande jaar toenamen, gedreven door hogere grondstof- en loonkosten.

De leveranciersprestaties verbeterden eveneens, wat hielp bij het efficiënter maken van de productieprocessen en het verminderen van levertijden. Dit kwam door verminderde druk op hun capaciteit. Verder zetten bedrijven hun expansieplannen voort door meer vast personeel aan te nemen, wat de derde achtereenvolgende maand van personeelsgroei markeerde.

De verkoopprijzen stegen voor de vierde maand op rij door de gestegen inkoopkosten, alhoewel de inflatie van de verkoopprijzen onder het historische gemiddelde bleef. Tot slot was er een aanzienlijke verbetering in het bedrijfsvertrouwen, wat het hoogste niveau in zesentwintig maanden bereikte, gedreven door optimisme over toekomstige vraag en nieuwe projecten die de productie zouden ondersteunen. Dit alles weerspiegelt een robuust herstel en positieve vooruitzichten voor de Nederlandse industrie.