Productie in Nederlandse industrie valt 6 procent lager uit in maart

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in maart de grootste daling sinds juni 2020 laat zien. Vergeleken met dezelfde maand in 2023 is de productie met 6 procent afgenomen. In ruim drie kwart van de branches was er sprake van een daling. De bedrijfsklasse Reparatie en installatie machines vertoonde de grootste daling met 15,5 procent, in de bedrijfsklasse Metaalproducten was er sprake van een kleine afname van 0,9 procent.

Korte-termijnontwikkeling van de productie vertoont ook daling

Hoewel de korte-termijnontwikkeling van de productie ook negatief uitvalt, is deze met een afname van 1,5 procent ten opzichte van februari nog beperkt. De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie varieert normaal gesproken aanzienlijk. Zo daalde de productie in het voorjaar van 2020 snel om daarna weer snel toe te nemen tot mei 2020 waarna er weer sprake was van een afname.

Ondanks een daling van de productie is het vertrouwen onder ondernemers in de industrie in april minder negatief dan in maart. Fabrikanten waren positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille.