Ontwikkelingen op de staalmarkt blijven zeer moeilijk voorspelbaar

In het Staaljournaal van mei wordt eens te meer duidelijk dat de marktsituatie voor staal complex is en de toekomst door verschillende belanghebbenden wisselend wordt ingeschat. Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, voorziet negatieve gevolgen van economische onzekerheden zoals instabiele energieprijzen, hoge inflatie en geopolitieke spanningen. Na een groei van 1% in 2023, voorspellen zij een daling van 1% in 2024 en een groei van 2% in 2025. De autosector, een grote afnemer van staal, kende in 2023 een stijging van 8,5% in staalverbruik, maar deze blijft onder pre-coronapeil. Voor 2024 en 2025 wordt een daling van 0,4% en een groei van 0,8% verwacht, afhankelijk van nieuwe modellen die op de markt komen.

De bouwsector herstelde goed na corona, maar door verslechterde economische omstandigheden daalde ook hier het staalverbruik. Stimuleringen door overheden zullen het verbruik op de lange termijn mogelijk verhogen. ArcelorMittal verwacht een matig jaar, maar denkt dat het sentiment zal verbeteren. Zij wisten een verlies in het vierde kwartaal van 2023 om te zetten in winst in het eerste kwartaal van 2024.

Beursanalisten zijn verdeeld over de vooruitzichten voor 2024 en adviseren om aandelen te behouden maar niet bij te kopen. De vraag naar staal kan herstellen, maar onzekerheid blijft groot. De Duitse minister van economische zaken ziet een langzaam economisch herstel. Inkopers zijn terughoudend vanwege fluctuerende prijzen, maar Noord-Amerikaanse producenten voorspellen een prijsverbetering in het derde kwartaal.

In Azië blijft de staalmarkt onder druk staan door overproductie en lage prijzen. China blijft veel staal exporteren door een zwakke binnenlandse vraag, met een stijging van 27% in export van januari tot april 2024. Dit verhoogt de zorgen over goedkope Chinese staalimporten.

Hoewel de korte termijn moeilijk te voorspellen is, leeft de verwachting dat er een lichte opleving van de vraag binnen de Europese markt in het huidige kwartaal zal zijn. Lage voorraden bij distributiebedrijven en aankomende zomervakantieperiodes zouden kunnen leiden tot hogere bestellingen. Daarnaast zullen importheffingen en onderhandelingen met de autobranche ook invloed hebben op de markt. Het blijft al met al een onzekere maar boeiende periode voor de staalindustrie.