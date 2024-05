Nevi Inkoopmanagersindex voor de industrie vertoont grootste stijging sinds februari 2022

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 49.7 naar 51.3 in april, wat wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden voor het eerst sinds augustus 2022. Zowel de productie, nieuwe orders als de werkgelegenheid vertoonden een versnelde groei. Ondernemers zijn optimistischer geworden, met ongeveer de helft die groei verwacht in de komende twaalf maanden en slechts 6 procent die pessimistisch is. Dit niveau van optimisme is sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 niet meer gezien.

Opmerkelijk is dat de Nederlandse industrie sneller lijkt te herstellen dan die van omliggende landen. Uit de voorlopige inkoopmanagersindex van S&P Global blijkt dat de industriële productie in de eurozone als geheel blijft dalen, vooral in Duitsland, een belangrijke exportmarkt voor Nederlandse industriële producten. Dit snelle herstel in Nederland kan te danken zijn aan de toelevering aan de chipindustrie, die sneller herstelt dan andere sectoren zoals de auto-industrie.

Desondanks bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in april dat de industrie het minst positief is over investeringsverwachtingen. Slechts een half procent van de door het CBS ondervraagde industriële ondernemingen verwacht dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. Herstel van de economische groei en een daling van de rente op de kapitaalmarkt kan echter de financiering van investeringen vergemakkelijken. De Nevi verwacht uit monde van de ABN AMRO dat de economische groei dit kwartaal langzaam zal toenemen en dat de tienjaarsrente verder zal dalen van ongeveer 2,9 procent nu naar 2,1 procent tegen het einde van dit jaar, wat investeringen in de loop van het jaar zou kunnen stimuleren.