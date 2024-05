Omzet in de industrie daalt met meer dan 5 procent in eerste kwartaal van 2024

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de omzet in Nederlandse industrie in het eerste kwartaal van 2024. Voor het vierde kwartaal op rij was er sprake van een daling van de omzet. De daling was in het eerste kwartaal van 2024 gemiddeld genomen wel het laagst van het afgelopen jaar. In de meeste branches was er sprake van een daling van de omzet. De metaalbranche zag de omzet dalen met 7 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Afzetprijzen dalen en winstgevendheid neemt af

De omzetdaling is voor een deel toe te schrijven aan een daling van de afzetprijzen met 1,9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de afzetprijzen in het buitenland daalden sterk. De dalende omzet heeft ook zijn weerslag op de winstgevendheid van de ondernemingen in de industrie. Bijna 8 procent van de producenten geeft aan dat de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal is verslechterd. De verslechterde situatie is te wijten aan het tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal en/of ruimte, maar ook aan onvoldoende vraag.

Ondanks deze minder positieve ontwikkelingen, gingen er minder bedrijven failliet in het eerste kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal in 2023.