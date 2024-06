Gemiddelde afzetprijzen in de Nederlandse industrie dalen bijna niet meer in april

Met een zeer geringe daling van slechts 0,1 procent zijn de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in april bijna gelijk gebleven aan de prijzen in dezelfde periode in 2023. De daling was in maart 2024 nog 0,8 procent. De geringe prijsdaling in april was vooral het gevolg van de stijgende olieprijzen. Vergeleken met de maand april in 2023 werd een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 9 procent duurder.

Afzetprijzen metaalproducten dalen harder dan gemiddeld

Wanneer gekeken wordt naar de afzetprijzen per bedrijfsklasse dan valt op dat de afzetprijzen voor metaalproducten in april met 4,1 procent zijn gedaald, vergeleken met dezelfde maand in 2023.

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie op korte termijn dan zien we dat de prijzen voor de vijfde maand op rij zijn gestegen. Vergeleken met de vorige maand stegen de prijzen met 0,8 procent. De stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging op de buitenlandse markt.