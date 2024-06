Grootste verbetering van Nevi PMI-hoofdindex in mei sinds augustus 2022

In mei steeg de PMI-hoofdindex van de Nederlandse industrie van 51.3 in april naar 52.5, wat de grootste verbetering van de bedrijfsomstandigheden in 21 maanden betekent.

Deze stijging maakt een aanzienlijke verbetering in de sector duidelijk, met een aanhoudende groei van de vraag en een forse toename van nieuwe orders voor de derde opeenvolgende maand. De toename in nieuwe orders werd vooral gedreven door een grotere interesse van klanten en een verbeterde vraag, met name uit de bouwsector, wat leidde tot de grootste stijging in twee jaar. Dit resulteerde in een sterke toename van de productieomvang, de grootste sinds april 2022.

Hoewel de producenten voorzichtig bleven met inkoopactiviteiten en voorraadniveaus, namen ze voor de vierde maand op rij meer personeel aan, hoewel de banengroei bescheiden was en kleiner dan in april. De kostendruk steeg fors in mei, waardoor bedrijven hun verkoopprijzen opnieuw verhoogden.

De Nevi PMIĀ® is een samengestelde indicator die de stand van zaken in de productiesector weergeeft op basis van nieuwe orders, productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekochte materialen. De verbeteringen in nieuwe orders, productie en werkgelegenheid hadden een positief effect op de PMI-hoofdindex in mei. Tegelijkertijd bleven de voorraad ingekochte materialen dalen voor de zestiende maand op rij, wat deels te wijten was aan bedrijven die hun voorraden verkleinden om de cashflow te verbeteren.

Hoewel de inkoopactiviteiten onveranderd bleven, leidde de aanhoudende voorzichtigheid van bedrijven tot een lagere werkdruk bij leveranciers, wat resulteerde in verbeterde levertijden. Deze verbetering was echter gering en de kleinste in drie maanden. De hoeveelheid ingekocht materiaal bleef gelijk aan die van de vorige maand, na twintig maanden van krimp.

Samengevat wijst de stijging van de PMI-hoofdindex in mei op een aanhoudend herstel en verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie, gedreven door een toename van de vraag, nieuwe orders en productie, ondanks aanhoudende voorzichtigheid bij inkoopactiviteiten en voorraadbeheer.