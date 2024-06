Marktontwikkeling in de staalmarkt hebben negatief effect op vergroening staalproductie

De staalindustrie kampt dit jaar wereldwijd met tegenvallende beursresultaten. Door dalende vraag en overaanbod is de wereldwijde staalproductie in april opnieuw gedaald, met een jaarlijkse afname van 5%, volgens de WorldSteel Association. Grote staalbedrijven zoals ThyssenKrupp, Posco, en ArcelorMittal hebben te maken met lage prijzen en dalende aandelenkoersen. ArcelorMittal, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is bijvoorbeeld met zo’n 8% gedaald dit jaar.

Tata Steel rapporteerde voor het vierde kwartaal een nettoresultaatdaling van 64% ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk door dalende metaalprijzen en overaanbod uit China. Dit weerspiegelt de bredere problemen in de staalmarkt, waar vooral Europa het moeilijk heeft. In China en Europa is de vraag naar staal afgenomen door voorraadverminderingen na de coronajaren en verminderde vraag vanuit de bouw-, auto- en werktuigbouwsector.

Fabrikanten kunnen momenteel moeilijk profiteren van de prijsverschillen tussen ijzererts en staal. Hoewel winstgevendheid mogelijk is, is deze minimaal. Toch zijn er enkele positieve signalen. De verliezen per ton staal in Europa zijn afgenomen en de Indiase staalmarkt is relatief sterk. Tata Steel boekte dit jaar een koerswinst van ongeveer 18%. Daarnaast worden er kleine verbeteringen in de prijsverschillen tussen ijzer en staal waargenomen en de afname van voorraden lijkt te stabiliseren. ArcelorMittal verwachtte na het eerste kwartaal een vraagstijging buiten China van 3% tot 4%, ondanks de gematigde economische situatie.

Verbetering is noodzakelijk voor de groene transitie van staalfabrieken in Europa. Deze fabrieken schakelen over van steenkool naar milieuvriendelijkere energiebronnen zoals gas en elektriciteit. Dit proces verloopt in stappen, waarbij overheden de eerste kosten dragen. Staalbedrijven moeten echter zelf ook aanzienlijke investeringen doen, wat een uitdaging is in de huidige marktomstandigheden. Tata Steel kampt bijvoorbeeld al met £1,6 miljard aan extra kosten voor de vergroening van hun fabriek in Wales.