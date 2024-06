Gemiddelde productie in de industrie daalt in april, productie metaalproducten zijn positieve uitzondering

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in april is gedaald met 3,5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het is de 10e keer op rij dat de productie is afgenomen. Er was sprake van een daling in bijna de helft van alle bedrijfsklassen waarbij de klasse ‘Reparatie en installatie machines’ hard onderuit ging met een daling van meer dan 38 procent. Bij de positieve uitzonderingen behoorde de klasse ‘Metaalproducten’. Hier steeg de productie met 5 procent.

Producenten in de industrie zijn opnieuw minder negatief

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de productie in de industrie op korte termijn dan is er sprake van een stijging van de productie met 0,4 procent vergeleken met de maand maart. Een ander lichtpuntje is het afnemende negatieve sentiment onder de ondernemers in de industrie. De producenten waren in mei minder negatief dan in april. De ontwikkelingen onder de ondernemers in de industrie in Duitsland waren in de afgelopen maanden vergelijkbaar met de Nederlandse. Het sentiment was in mei hetzelfde als in april en de productie vertoonde een kleine stijging van 0,3 procent vergeleken met de maand ervoor.