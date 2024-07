Wereldwijde staalprijzen staan onder druk van economische omstandigheden

In het Staaljournaal van juli is te lezen dat de globale staalmarkt zich momenteel bevindt in een neerwaartse spiraal, met aanzienlijke prijsdalingen sinds begin 2024. In de Verenigde Staten is de prijs van warmgewalste coils met bijna 40% gedaald, van ongeveer $1.100 per ton in januari naar $670-680 in juni. Deze daling wordt toegeschreven aan verminderde bouw- en constructieactiviteiten en een daling van het verbruik in de metaalverwerkende industrie, mogelijk ook beïnvloed door de onzekerheid rondom de presidentsverkiezingen later dit jaar.

In China is de prijsdaling minder scherp, met een afname van ongeveer 14-15% van $580-600 per ton in januari naar $500-510 per ton nu. Ondanks een goed draaiende auto-industrie, kampt de Chinese bouwsector met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% dit jaar. Vorige stimuleringsmaatregelen van de overheid hadden weinig effect en nieuwe voorstellen worden binnenkort verwacht. De Chinese staalexport steeg in 2023 naar 90 miljoen ton en bedraagt in de eerste helft van 2024 al 53 miljoen ton. Deze stijgende export wordt veroorzaakt door een onevenwicht tussen vraag en aanbod in China zelf, waar de productie in 2023 steeg naar 1.019 miljoen ton.

Ook andere Aziatische landen zoals Vietnam, Taiwan, Indonesië, Korea, Japan en Egypte hebben hun staalexport naar Europa vergroot. Europa biedt hogere prijzen en ervaart ook een overproductie van staal. De Europese Unie heeft importheffingen ingevoerd, zoals de Safeguards en de CBAM-regeling vanaf 2026, om de eigen industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en om milieuredenen. Er zijn twijfels of China bereid is om op korte termijn milieuvriendelijker hoogovens te bouwen, gezien de lange levensduur van bestaande hoogovens.

Binnen de EU zijn productiekosten gestegen door strengere milieueisen en hogere energietarieven, waardoor de concurrentiepositie verzwakt is. Sommige landen anticiperen op de hogere milieueisen en moderniseren hun staalbedrijven. Er zijn echter ook wegen om importheffingen te omzeilen, zoals door productie te verplaatsen naar landen zonder zulke heffingen, zoals Turkije voor elektrische auto’s.

De staalprijzen in Europa zijn sinds januari gedaald van ongeveer €690 per ton naar €625-630 per ton. Dit wordt veroorzaakt door goedkope importen en een stagnerende economie, wat de vraag naar staal doet afnemen. Verwacht wordt dat door aangepaste importbepalingen en productiebeperkingen tijdens vakantieperiodes de prijzen in het komende kwartaal zullen stijgen.